Американка Гауфф стала победительницей турнира в Вашингтоне 

Американская теннисистка Кори Гауфф выиграла турнир категории WTA-500, который проходил в Вашингтоне (США).

Отметим, что в финальном матче 7-я ракетка мира одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари со счётом 6:2, 6:3. Общая продолжительность встречи составила 1 час и 24 минуты.

Победительница семь раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету её оппонентки – один эйс, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Добавим, эта победа стала для Гауфф четвёртой и самой престижной в крупном турнире. Ранее он завоевала титулы в Линце (2019), Парме (2021) и Окленде (2023).