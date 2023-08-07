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Медведев остался на третьем месте рейтинга ATP, Циципас обошел Рууда

В топ-20 находятся ти россиянина.
07 августа 2023 09:32
автор: Александр Поволоцкий

Ассоциация профессиональных теннисистов обновила мировой рейтинг.

Первую строчку за собой сохранил испанец Карлос Алькарас. В активе первой ракетки мира 9225 очков. Второе место продолжает занимать сербский теннисист Новак Джокович (8795). На третьей строчке рейтинга располагается россиянин Даниил Медведев (6360).

На четвёртое место поднялся турнир ATP в Лос Кабосе, грек Стефанос Циципас. Он сменил на этой позиции Каспера Рууда из Норвегии.

Отметим, что на седьмом месте находится еще один россиянин Андрей Рублёв. В топ-100 находятся его соотечественники Карен Хачанов (11-й), Роман Сафиуллин (51-й), Аслан Карацев (71-й), Павел Котов (87-й) и Александр Шевченко (93-й).

источник: ATP
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