ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Медведев поделился ожиданиями от турнира в Торонто

В 2021 году он одержал победу на соревновании в канадском городе.
07 августа 2023 17:39
автор: Виталий Овсянников

Третья ракетка мира Даниил Медведев поделился мыслями в преддверии турнира серии Мастерс в Торонто (Канада).

Российский теннисист заявил, что ему очень нравится выступать на хардовом покрытии. Он хочет победить, но признает, что ему придётся преодолеть давление.

«От турниров в Торонто у меня приятные воспоминания ещё с момента дебюта в 2018 году. На самом деле в этот раз я впервые останавливаюсь в самом городе. Я играл в Торонто, но не знал, как выглядит город. Теперь знаю, и он мне понравился. Готовлюсь к первой игре», — цитирует Медведева Ubitennis.

В 2021 году российский теннисист одержал победу на соревновании в Торонто.

источник: Ubitennis
Медведев остался на третьем месте рейтинга ATP, Циципас обошел Рууда
Медведев остался на третьем месте рейтинга ATP, Циципас обошел Рууда
В топ-20 находятся ти россиянина.
07.08.2023 09:32
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Американка Гауфф стала победительницей турнира в Вашингтоне 
В финале соревнований 19-летняя спортсменка оказалась сильнее греческой теннисистки Марии Саккари. 
06.08.2023 23:27
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Хачанов рассказал, почему принял решение сняться с «Мастерса» в Торонто 
Турнир состоится в первой половине августа. 
06.08.2023 19:21
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Самсонова прервала восьмиматчевую победную серию, уступив Гауфф в Вашингтоне
Самсонова прервала восьмиматчевую победную серию, уступив Гауфф в Вашингтоне
Россиянка не смогла защитить титул.
06.08.2023 08:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Россиянка Звонарёва в паре с Зигемунд стала чемпионкой турнира в Вашингтоне 
Россиянка Звонарёва в паре с Зигемунд стала чемпионкой турнира в Вашингтоне 
В финале соревнований дуэт оказался сильнее Алексы Гуарачи и Моники Никулеску. 
05.08.2023 21:30
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Себастьян Баэс стал победителем турнира в Кицбюэле 
В финале аргентинец одолел представителя Австрии Доминика Тима. 
05.08.2023 17:16
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Кафельников считает, что Медведев является один из фаворитов Открытого чемпионата США
Действующим победителем US Open является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
05.08.2023 13:40
Теннис
Касаткина сыграет с Мертенс в своём первом матче на турнире WTA-1000 в Монреале
Своих соперниц по первым матчам узнали Самсонова, Блинкова и Потапова.
05.08.2023 11:12
Теннис
автор: Александр Евграфов
Россияне Рублёв и Карацев могут сыграть друг с другом уже во втором круге турнира в Торонто
Стали известны соперники российских теннисистов на очередном «Мастерсе».
05.08.2023 10:39
Теннис
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.