Медведев поделился ожиданиями от турнира в Торонто

Третья ракетка мира Даниил Медведев поделился мыслями в преддверии турнира серии Мастерс в Торонто (Канада).

Российский теннисист заявил, что ему очень нравится выступать на хардовом покрытии. Он хочет победить, но признает, что ему придётся преодолеть давление.

«От турниров в Торонто у меня приятные воспоминания ещё с момента дебюта в 2018 году. На самом деле в этот раз я впервые останавливаюсь в самом городе. Я играл в Торонто, но не знал, как выглядит город. Теперь знаю, и он мне понравился. Готовлюсь к первой игре», — цитирует Медведева Ubitennis.

В 2021 году российский теннисист одержал победу на соревновании в Торонто.