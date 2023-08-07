Медведев рассказал об отношении к турнирам накануне Открытого чемпионата США

Третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев прокомментировал свое участие в турнирах, предшествующих Открытому чемпионату США.

«Я очень рад, что наступил этот этап сезона. Мы будем играть несколько недель, где мое любимое покрытие и где мне играть легче. Я отлично себя чувствую, и на харде играю лучше, чем на траве или грунте. Но вовсе не значит, что буду выигрывать каждый матч. Я уверен в своей игре. Несмотря на статистику, все начнется по-новому, я готов к новому вызову», - сказал Медведев на пресс-конференции, посвященной началу турниру в Торонто.

На турнире серии «Мастерс» в Торонто Медведев посеян под вторым номером.