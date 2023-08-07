Медведев рассказал о совместной тренировке с Алькарасом

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями о совместной тренировке с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в Торонто.

«Это был полезный опыт. Мы смогли пообщаться, это всегда приятно. Честно говоря, я надеюсь, что мы не будем слишком часто тренироваться друг с другом, потому что хочу сыграть с ним в финале турнира, как это было дважды в этом году. Обычно вы не проводите тренировку с вашими соперниками каждый день, но время от времени это может происходить», — сказал Медведев на пресс-конференции перед «Мастерсом» в Торонто.

Напомним, в первом круге турнира второй номер посева Медведев сыграет с победителем встречи Вашек Поспишил (Канада) – Маттео Арнальди (Италия).