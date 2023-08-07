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Медведев рассказал, что делает уникальным первую ракетку мира Алькараса

Россиянин восхищен своим соперником в мировом рейтинге.
07 августа 2023 20:59
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Даниил Медведев назвал лучшее качество первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

«Без сомнений, это мощь его ударов. он способен забить виннерс из любой позиции. Я уверен, если бы мы провели тест, чтобы измерить самый сильный удар, который может нанести каждый из нас, его максимальная скорость была бы примерно на 25 км/ч выше, чем у меня», - приводит слова Медведева Tennis World.

Напомним, в последний раз соперники встречались между собой в полуфинале Уимблдона-2023. Сильнее оказался испанец, который в итоге и выиграл турнир.

источник: Tennis World USA
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