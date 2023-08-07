Медведев рассказал, что делает уникальным первую ракетку мира Алькараса

Российский теннисист Даниил Медведев назвал лучшее качество первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

«Без сомнений, это мощь его ударов. он способен забить виннерс из любой позиции. Я уверен, если бы мы провели тест, чтобы измерить самый сильный удар, который может нанести каждый из нас, его максимальная скорость была бы примерно на 25 км/ч выше, чем у меня», - приводит слова Медведева Tennis World.

Напомним, в последний раз соперники встречались между собой в полуфинале Уимблдона-2023. Сильнее оказался испанец, который в итоге и выиграл турнир.