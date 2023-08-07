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Касаткина потеряла три позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
07 августа 2023 22:42
автор: Александр Евграфов

Россиянка Дарья Касаткина потеряла три позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь первая ракетка России занимает 14-е место.

На минувшей неделе Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне (США), уступив во втором круге украинке Элине Свитолиной. Счет в личных встречах между Касаткиной и Свитолиной – 0:8 в пользу украинской теннисистки.

Другие россиянки в топ-100 расположились на следующих позициях: Кудерметова – 16-я, Самсонова – 18-я, Александрова – 21-я, Потапова – 27-я, Блинкова – 34-я, Аванесян – 65-я, Андреева – 70-я, Калинская – 78-я, Рахимова – 82-я, Шнайдер – 87-я, Павлюченкова – 98-я.

Возглавляет рейтинг представительница Польши Ига Свёнтек.

источник: WTA
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