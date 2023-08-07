Самсонова поднялась на четыре позиции в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на четыре позиции в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

На минувшей неделе Самсонова стала полуфиналисткой турнира в Вашингтоне, где проиграла американке Кори Гауфф. Самсонова занимает 27-е место.

Другие россиянки в топ-100 расположились на следующих позициях: Кудерметова – 16-я, Касаткина – 17-я, Александрова – 21-я, Потапова – 24-я, Блинкова – 38-я, Аванесян – 56-я, Андреева – 57-я, Павлюченкова – 61-я, Калинская – 79-я, Шнайдер – 93-я, Рахимова – 94-я.

Возглавляет гонку представительница Беларуси Арина Соболенко.