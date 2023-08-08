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Карацев поднялся на четыре позиции в рейтинге ATP, Медведев сохранил место в топ-3

Опубликован обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Карацев поднялся на четыре позиции в рейтинге ATP, Медведев сохранил место в топ-3
08 августа 2023 08:18
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Так, лучшим из представителей России остался Даниил Медведев, занимающий третью позицию. Андрей Рублев остался на седьмой строчке, а Карен Хачанов — на 11-й.

Аслан Карацев поднялся на 71-е место (+4), Роман Сафиуллин опустился на 51-е (-3).

А лидером по-прежнему остается Карлос Алькарас из Испании, на второй позиции расположился серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР от 7 августа:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6360;

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5090;

5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985;

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4595;

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815;

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3605;

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2900…

51 (48). Роман Сафиуллин (Россия) — 927…

71 (75). Аслан Карацев (Россия) — 818…

87 (87). Павел Котов (Россия) — 693…

93 (93). Александр Шевченко (Россия) — 671.

источник: «Советский спорт»
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