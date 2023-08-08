Чакветадзе, не выступавшей 10 лет, отказали в участии в турнире ITF в Бельгии

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе не выступит на турнире ITF в бельгийском Коксейде.

Отметим, что 36-летняя теннисистка решила возобновить карьеру. В последний раз Чакветадзе выступала на турнире WTA в 2012 году

Анна изъявила желание выступить на трех турнирах ITF в Бельгии, но организаторы отказали Чакветадзе в wild card.

«Анна спросила нас, может ли она получить wild card в основную сетку нашего турнира. Мы обсуждали это организаторами турнира, но в конце концов решили этого не делать, бельгийская федерация тенниса предложила предоставить wild card молодым бельгийским игрокам. Мы объяснили свое решение Анне, — цитирует директора турнира Ронни Вербрука oktennis.it.

Турнир в Коксейде с призовым фондом 25 тысяч долларов пройдет с 7 по 13 августа.