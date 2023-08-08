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Янчук считает, что Хачанову будет трудно восстановиться к US Open

Карен восстанавливается после травмы.
08 августа 2023 16:29
автор: Александр Кожевников

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российскому теннисисту Карену Хачанову будет сложно подготовиться к Открытому чемпионату США.

«Думаю, что Хачанову будет трудно полноценно восстановиться к US Open. У него осталось не так много времени, плюс он пропускает турниры один за одним. С другой стороны, в последнее время он заметно прибавил, стал лучше играть в решающие моменты, так что, даже если он будет играть, вполне может показать неплохой результат», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, Хачанов пропустил Уимблдон и все турниры после него из-за стрессового перелома.

источник: ТАСС
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