Янчук считает, что Хачанову будет трудно восстановиться к US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российскому теннисисту Карену Хачанову будет сложно подготовиться к Открытому чемпионату США.

«Думаю, что Хачанову будет трудно полноценно восстановиться к US Open. У него осталось не так много времени, плюс он пропускает турниры один за одним. С другой стороны, в последнее время он заметно прибавил, стал лучше играть в решающие моменты, так что, даже если он будет играть, вполне может показать неплохой результат», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, Хачанов пропустил Уимблдон и все турниры после него из-за стрессового перелома.