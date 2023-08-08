Украинка Свитолина не смогла пробиться во второй круг турнира в Монреале

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела крупное поражение от представительницы США Даниэль Коллинз в матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Монреале (Канада).

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу 29-летней американки. Спортсменки провели на корте 1 час и 12 минут.

Победительница три раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету украинской оппонентки три эйса и три ошибки на подаче.

Добавим, что в следующем раунде канадского турнира Коллинз встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари.