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Украинка Свитолина не смогла пробиться во второй круг турнира в Монреале

В первой игре соревнований 26-й ракетка мира проиграла американской теннисистке Даниэль Коллинз.
08 августа 2023 19:32
автор: Глеб Шевяков

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела крупное поражение от представительницы США Даниэль Коллинз в матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Монреале (Канада).

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу 29-летней американки. Спортсменки провели на корте 1 час и 12 минут.

Победительница три раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету украинской оппонентки три эйса и три ошибки на подаче.

Добавим, что в следующем раунде канадского турнира Коллинз встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари.

источник: «Советский спорт»
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