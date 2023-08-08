Самсонова одержала волевую победу над Синяковой на старте турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила чешку Катержину Синякову и вышла во второй круг турнира WTA-1000 в канадском Монреале.

Матч первого круга, продлившийся 2 часа 7 минут, завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

Самсонова сделала шесть подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Синяковой 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира Самсонова сыграет с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и китаянкой Чжэн Циньвэнь.