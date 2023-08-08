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Призовой фонд Открытого чемпионата США вновь станет рекордным

Организаторы заключительного турнира Большого шлема в сезоне еще больше увеличили призовые.
08 августа 2023 21:09
автор: Александр Евграфов

Призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису (US Open) 2023 года составит рекордные 65 млн долларов, сообщается на официальном сайте турнира.

Это рекорд в истории тенниса. Предыдущее достижение также принадлежит организаторам US Open. В прошлом году она составляла около 60 млн долларов.

Победители предстоящего розыгрыша как среди женщин, так и среди мужчин получат по 3 млн долларов (в 2022 - по 2,6 млн).

Организаторы US Open с 1973 года придерживаются правила одинаковых призовых для мужчин и женщин.

Последний из четырех турниров Большого шлема пройдет с 28 августа по 10 сентября.

источник: US Open
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