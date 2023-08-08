Призовой фонд Открытого чемпионата США вновь станет рекордным

Призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису (US Open) 2023 года составит рекордные 65 млн долларов, сообщается на официальном сайте турнира.

Это рекорд в истории тенниса. Предыдущее достижение также принадлежит организаторам US Open. В прошлом году она составляла около 60 млн долларов.

Победители предстоящего розыгрыша как среди женщин, так и среди мужчин получат по 3 млн долларов (в 2022 - по 2,6 млн).

Организаторы US Open с 1973 года придерживаются правила одинаковых призовых для мужчин и женщин.

Последний из четырех турниров Большого шлема пройдет с 28 августа по 10 сентября.