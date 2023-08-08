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Аслан Карацев уступил американцу Макдональду в первом круге «Мастерса» в Торонто 

Теннисный матч продлился 1 час и 44 минут. 
08 августа 2023 22:24
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Аслан Карацев не смог пробиться во второй круг «Мастерса» в Торонто (Канада).

Отметим, на старте турнира 29-летний спортсмен проиграл представителю США Маккензи Макдональду со счётом 3:6, 4:6.

Россиянин три раза подал навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

На счету американского теннисиста четыре эйса, четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

Добавим, в следующем круге канадского турнира Макдональд снова проведёт матч против россиянина, Андрея Рублёва.

источник: «Советский спорт»
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