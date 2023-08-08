Анастасия Потапова потерпела поражение на старте турнира в Монреале

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале.

В матче первого круга 27-я ракетка мира проиграла финалистке со счетом 6:7 (4:7), 2:6. Встреча теннисисток продлилась 1 час 47 минут. У Потаповой один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести. На счету Муховой шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Для Потаповой этот матч стал первым после травмы голеностопа, которую она получила в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).