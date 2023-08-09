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Возняцки прокомментировала первую победу за три с половиной года

Датская теннисистка обыграла Кимберли Биррелл на старте турнира в Монреале.
09 августа 2023 15:25
автор: Александр Евграфов

Датская теннисистка Каролин Возняцки прокомментировала свое возвращение в тур после декрета и победу на старте турнира в Монреале.

«Это прекрасно. Мой первый матч за три года. Конечно, я немного заржавела. Но это замечательное место, чтобы вернуться в тур и провести здесь свой первый матч. Мне нравится играть в Монреале. Мои дети сейчас спят, и это очень хорошо. Я пойду к ним после того, как схожу на процедуры и поем. Здорово, что мы играли рано. У меня еще целый день с детьми», – сказала Возняцки в послематчевом интервью.

В первом матче с января 2020-го она победила Кимберли Биррелл – 6:2, 6:2.

источник: «Советский спорт»
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