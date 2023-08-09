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Организаторы Открытого чемпионата США будут использовать видеоповторы

Система VAR будет применена на турнире впервые.
09 августа 2023 19:10
автор: Александр Евграфов

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису намерены использовать систему видеоассистента рефери (VAR) и видеоповторы для решения спорных ситуаций на матчах US Open, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс».

По данным источника, система будет применена на турнире впервые. Она будет использоваться для просмотра двойных отскоков мяча от корта, касаний мяча тела игрока, касаний игроком сетки, а также для просмотров эпизодов с помехами игроку из-за шума на корте.

Теннисисты получат по три возможности воспользоваться челленджем за сет, а также еще один для тай-брейка. В случае, если челлендж был оправдан, теннисист сохранит его.

Камерами будут оборудованы пять кортов, на которых пройдут игры турнира. Судье на вышке будут помогать два ассистента, которые подберут лучший ракурс. Повторы также будут демонстрироваться на экранах арены. По итогам просмотра судья примет решение.

Открытый чемпионат США, последний из турниров Большого шлема в сезоне, пройдет с 28 августа по 10 сентября.

источник: Associated Press
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