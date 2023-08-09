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Рублев проиграл Макдональду и вылетел с турнира в Торонто

Россиянин завершил борьбу на стадии 1/16 финала.
09 августа 2023 19:47
автор: Александр Шульгин

В матче 1/16 финала турнира АТР в Торонто олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев проиграл представителю США Маккензи Макдональду и завершил борьбу.

Встреча продолжалась один час 28 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу американца, который три раза подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.

На счету россиянина ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из двух попыток.

Позже в борьбу вступит Даниил Медведев.

источник: «Советский спорт»
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