Рублев проиграл Макдональду и вылетел с турнира в Торонто

В матче 1/16 финала турнира АТР в Торонто олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев проиграл представителю США Маккензи Макдональду и завершил борьбу.

Встреча продолжалась один час 28 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу американца, который три раза подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.

На счету россиянина ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из двух попыток.

Позже в борьбу вступит Даниил Медведев.