Людмила Самсонова победила Циньвэнь и вышла в третий круг турнира в Монреале 

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Китая Чжэн Циньвэнь в матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Монреале (Канада).

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу 18-й ракетки мира.

24-летняя победительница три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

На счету китайской соперницы – четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Добавим, в следующем раунде канадского турнира Самсонова встретится с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) – Арина Соболенко (Беларусь).