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Людмила Самсонова победила Циньвэнь и вышла в третий круг турнира в Монреале 

Спортсменки провели на корте 1 час и 16 минут. 
Людмила Самсонова победила Циньвэнь и вышла в третий круг турнира в Монреале 
09 августа 2023 20:54
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Китая Чжэн Циньвэнь в матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Монреале (Канада).

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу 18-й ракетки мира.

24-летняя победительница три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

На счету китайской соперницы – четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Добавим, в следующем раунде канадского турнира Самсонова встретится с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) – Арина Соболенко (Беларусь).

источник: «Советский спорт»
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