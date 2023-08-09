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Алина Корнеева заявила, что не чувствует себя звездой

Спортсменка выиграла юниорские турниры Australian Open и «Ролан Гаррос».
09 августа 2023 21:53
автор: Александр Кожевников

Российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, чувствует ли она себя спортивной звездой.

«Пока ещё очень рано до этого. Просто приятно, когда такие люди поздравляют. Не могу сказать, что жизнь изменилась. Но приятно, что берут много интервью. Допустим, прихожу на тренировки в Москве, и маленькие дети, кто только начинает играть в теннис, постоянно спрашивают, узнают, смотрят. Это приятно. Пока всё то же самое. Тем более я очень боюсь звёздной болезни – был в моей жизни такой период в течение одной недели в 11 лет. Но родители сразу сказали: «Алина, приостановись!» Так что если я выигрываю, сразу стараюсь как можно меньше думать о победе, так как понимаю, что иногда бывают не очень хорошие последствия», - приводит слова Корнеевой «Чемпионат».

В текущем сезоне 16-летняя спортсменка выиграла юниорские турниры Australian Open и «Ролан Гаррос». Алина также вышла в полуфинал Уимблдона.

Алина не сможет сыграть на US Open-2023 из-за отсутствия визы.

источник: Чемпионат.com
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