Касаткина обыграла Блинкову на турнире в Монреале

В Монреале (Канада) завершился матч второго круга турнира WTA 1000, в котором встречались российские теннисистки Анна Блинкова и Дария Касаткина.

Встреча завершилась победой Касаткиной со счётом 6:2, 7:5. Матч продолжался один час 35 минут.

За время встречи Касаткина ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 13.

Блинкова в этом матче ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19.