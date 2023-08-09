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Касаткина обыграла Блинкову на турнире в Монреале

Дарья оказалась сильнее в противостоянии россиянок.
09 августа 2023 22:43
автор: Александр Кожевников

В Монреале (Канада) завершился матч второго круга турнира WTA 1000, в котором встречались российские теннисистки Анна Блинкова и Дария Касаткина.

Встреча завершилась победой Касаткиной со счётом 6:2, 7:5. Матч продолжался один час 35 минут.

За время встречи Касаткина ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 13.

Блинкова в этом матче ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19.

источник: «Советский спорт»
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