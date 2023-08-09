Медведев обыграл Арнальди и вышел в 1/8 финала турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев в матче 1/16 финала турнира в Торонто нанес поражение представителю Италии Маттео Арнальди.

Встреча продолжалась один час 26 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянина, который девять раз подавал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из трех.

В 1/8 финала Медведев сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) - Танаси Коккинакис (Австралия).