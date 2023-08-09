Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Монреале

В Монреале (Канада) завершился матч второго круга турнира WTA 1000, в котором встречались представительница Казахстана Елена Рыбакина и американка Дженнифер Брэди.

Встреча завершилась победой Рыбакиной со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3. Матч продолжался 2 часа 36 минут.

За время встречи Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Брэди в этом матче трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.