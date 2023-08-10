Алькарас и Маррей вышли в третий круг «Мастерса» в Торонто

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Торонто. В матче второго круга испанец обыгран Бена Шелтона со счетом 6:3, 7:6 (7:3). В следующем круге он сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

В третий круг турнира также вышел британец Энди Маррей, победивший Макса Перселла из Австралии – 7:6 (7:2), 3:6, 7:5. Следующим соперником Маррея станет итальянец Янник Синнер.

Испанец Алехандро Давидович-Фокина встретится в третьем круге с норвежцем Каспером Руудом.

Призовой фонд турнира составляет 6,6 млн долларов.