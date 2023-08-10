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Алина Корнеева: меня не раздражают параллели с Миррой Андреевой

16-летняя российская теннисистка – о сравнении со своей соотечественницей.
10 августа 2023 11:36
автор: Виталий Овсянников

Известная теннисистка из России Алина Корнеева, дважды побеждавшая на юниорских турнирах «Большого шлема», высказалась о сравнении со своей соотечественницей Миррой Андреевой.

«Раздражают ли параллели с Миррой? Нет. Наоборот, мне это нравится. Потому что мы из одной страны, одного года рождения и развиваем карьеру параллельно. Это прикольно. Без соперничества нет спорта», - заявила Корнеева в интервью изданию «Чемпионат».

Также 16-летняя российская теннисистка рассказала, что в общении с Андреевой она не поднимает тему тенниса, но они всегда поздравляют друг друга с победами. Кроме того, Алина Корнеева заявила, что радуется успехам Мирры.

источник: Чемпионат.com
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