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Призёр Олимпиады считает, что Хачанов пропустит остаток сезона из-за перелома

Теннисист восстанавливается после повреждения.
10 августа 2023 16:28
автор: Степан Шереметьев

Российская теннисистка, экс третья ракетка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова проанализировала ситуацию Карена Хачанова, который получил стрессовый перелом и не играл с июня, лишь недавно вернувшись к тренировкам.

«У меня было два стрессовых перелома — и в правой, и в левой стопе. В первый раз это случилось в начале сезона, у меня долго шёл воспалительный процесс, и вернулась я только к US Open — то есть не играла с января по август. Во второй раз восстановление прошло быстрее: мне очень повезло с врачом. За два месяца восстановилась. Но потом, когда ты возвращаешься, это очень болезненно. При нагрузке нога ноет, болит, и надо все время поддерживать форму», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

источник: «Газета.Ru»
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