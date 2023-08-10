Ольховский назвал закономерным поражение Рублёва в игре с Макдональдом в Торонто

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на поражение соотечественника Андрея Рублёва от американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира категории «Мастерс» в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6: в пользу представителя США.

«На мой взгляд, поражение закономерное. Андрей не имел преимущества ни по игре, ни в чём-то ещё. Не знаю, с чем это связано, возможно, он ещё не успел адаптироваться к североамериканским кортам», — цитирует Ольховского ТАСС.

В следующем раунде Макдональд сыграет с Милошем Раоничем из Канады.