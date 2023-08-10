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Петрова назвала причину успеха 16-летней Андреевой

Юная звезда российского тенниса продолжает восхождение на вершину.
10 августа 2023 17:12
автор: Александр Кожевников

Бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации 2007 года Надежда Петрова высказалась об успехе 16-летней теннисистки Мирры Андреевой.

«Во-первых, Мирра для своего возраста очень уравновешена и спокойна. Во-вторых, физически она очень хорошо сложена — высокая, но с хорошей массой тела, нет какой-то неуклюжести, которая часто встречается у девочек этого возраста. В-третьих, она мне чем-то очень напоминает Елену Дементьеву — такая же работоспособная, правильная, всегда все выслушивает и может перенести это в игру», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Андреева вышла на 70-е место в рейтинге, дойдя до четвёртого круга Уимблдона и третьего круга «Ролан Гаррос».

источник: «Газета.Ru»
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