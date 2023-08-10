Медведев заявил, что ему нужно привыкнуть к жарким условиям в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий после выхода в третий круг «Мастерса» в канадском Торонто.

В матче 1/16 финала 3-я ракетка мира одолел Маттео Арнальди из Италии со счётом 6:2, 7:5.

«Довольно жаркие условия, как обычно бывает летом в Америке. Так что мне нужно к этому привыкнуть. Во втором сете я уже устал, но это нормально. Два-три матча — и ты привыкаешь. Я с нетерпением жду следующих дней на турнире», — сказал Медведев в послематчевом интервью на корте.

За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с 19-й ракеткой мира, итальянцем Лоренцо Музетти. Матч состоится сегодня, 10 августа, и начнется не ранее 21:00 мск.