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Петрова назвала Алькараса самым сильным теннисистом мира

Алькарас стал чемпионом Уимблдона.
10 августа 2023 17:58
автор: Александр Кожевников

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова считает Карлоса Алькараса лучшим теннисистом в мире, отметив три его важнейших качества.

«Во-первых, молодость. Во-вторых, он фанат своего дела, — видно, что пытается подражать Рафаэлю Надалю. Надаль берет ребят в свою команду, играет с ними спарринги и наверняка чем-то помогает Алькарасу. В-третьих, у Алькараса сумасшедшая физика, «футбольные» ноги. Он очень быстрый и резкий. Это полностью сформированный игрок: физика, хорошие передвижения, очень резкие удары. Я считаю, что на данный момент физически сильнее Алькараса нет никого в туре», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Алькарас одержал победу на Уимблдоне, обыграв в финале Новака Джоковича.

источник: «Газета.Ru»
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