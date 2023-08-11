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«Одна из немногих, у кого были яйца». Украинка Ястремская призналась, что уважает Касаткину

Россиянка известна своим отношением к происходящим в мире событиям.
11 августа 2023 07:24
автор: Александр Шульгин

Украинская теннисистка Даяна Ястремская высказалась о своем отношении к россиянке Дарье Касаткиной.

«Дарья открыто заявила своё мнение о ситуации на Украине, за что заслуживает уважения. Мы здороваемся друг с другом, но не более того. Она одна из немногих, у кого были «яйца», чтобы высказаться», - приводит слова спортсменки «Большой теннис Украины».

Напомним, украинские теннисистки отказались от рукопожатий с россиянками на международных турнирах, за что заслужили неодобрение публики, которая постоянно их освистывает.

Накануне Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Торонто, обыграв представительницу Чехии Марию Боузкову.

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