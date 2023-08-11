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Дарья Касаткина обыграла Боузкову вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Матч продолжался 1 час и 31 минуту.
Дарья Касаткина обыграла Боузкову вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
11 августа 2023 08:45
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу матч 1/8 финала турнира в Монреале, в котором российская теннисистка Дарья Касаткина встретилась с представительницей Чехии Мари Боузковой.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 14-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 час и 31 минуту.

В прошедшей игре Касаткина оформила два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. У ее соперницы одна подача навылет, две двойных и три реализованных брейка из шести.

В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).

источник: «Советский спорт»
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