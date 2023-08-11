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Людмила Самсонова обыграла белоруску Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале 

Россиянка одолела 2-ю ракетку мира за 2 час и 53 минуты.
Людмила Самсонова обыграла белоруску Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале 
11 августа 2023 22:06
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Монреале (Канада).

Отметим, в матче третьего круга 24-летняя спортсменка обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.

Победительница восемь раз подала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

На счету Соболенко – 13 эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 13.

Добавим, в четвертьфинале канадского турнира Самсонова встретится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) – Белинда Бенчич (Швейцария).

источник: «Советский спорт»
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