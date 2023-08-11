Даниил Медведев проиграл де Минору в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто

Российский теннисит Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал хардового турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада).

Отметим, что на стадии 1/4 финала 27-летний спортсмен потерпел поражение от представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:7 (7:9), 5:7.

Россиянин восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

На счету победителя – один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Добавим, в полуфинальном матче канадского турнира де Минор сыграет против испанца Алехандро Давидович-Фокина.