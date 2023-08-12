Самсонова вышла в полуфинал турнира в Монреале, где может сыграть с Касаткиной

В четвертьфинале турнира WTA в канадском Монреале российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки, которая восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных.

На счету ее соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге соревнований в Монреале россиянка Самсонова сыграет с победителем противостояния Дарья Касаткина (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан).