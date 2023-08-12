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Касаткина проиграла Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Монреале

Российского полуфинала не будет.
Касаткина проиграла Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Монреале
12 августа 2023 09:58
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в Монреале проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Встреча продолжалась три часа 30 минут и завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в пользу Рыбакиной, которая семь раз подавала навылет, совершила столько же двойных ошибок и реализовала десять брейк-пойнтов из 24.

На счету россиянки ни одного эйса, также семь двойных ошибок и десять реализованных брейков из 21.

В полуфинале Рыбакина сыграет с другой россиянкой - Людмилой Самсоновой. Другую пару составили Ига Швентек (Польша) - Джессика Пегула (США).

источник: «Советский спорт»
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