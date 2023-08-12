Касаткина проиграла Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Монреале

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в Монреале проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Встреча продолжалась три часа 30 минут и завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в пользу Рыбакиной, которая семь раз подавала навылет, совершила столько же двойных ошибок и реализовала десять брейк-пойнтов из 24.

На счету россиянки ни одного эйса, также семь двойных ошибок и десять реализованных брейков из 21.

В полуфинале Рыбакина сыграет с другой россиянкой - Людмилой Самсоновой. Другую пару составили Ига Швентек (Польша) - Джессика Пегула (США).