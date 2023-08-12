«Я уничтожена. Физически очень больно». Рыбакина — о победе в матче с Касаткиной

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA четвертое место, поделилась впечатлениями после победы над представительницей России Дарьей Касаткиной в матче 1/4 финала турнира в Монреале.

«Я уничтожена. Я проводила три сета, действительно тяжёлые игры, но чтобы так… Честно говоря, физически очень больно. Я никогда не играла так поздно. Надеюсь, что смогу восстановиться», — сказала Рыбакина после матча.

Напомним, встреча продолжалась 3 часа 30 минут и завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в пользу Рыбакиной. В полуфинале четвертая ракетка мира сыграет с россиянкой - Людмилой Самсоновой.