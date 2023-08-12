Александр Шевченко стал финалистом квалификации «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Александр Шевченко пробился в финал квалификационного этапа хардового турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США).

Отметим, в матче 1/2 финала квалификации 22-летний спортсмен одержал победу над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем со счётом 7:5, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час и 46 минут.

Победитель один раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

На счету венгра – два эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Добавим, в финале Шевченко встретится с победителем встречи Диего Шварцман (Аргентина) — Маркос Хирон (США).