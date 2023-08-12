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Ига Свёнтек проиграла американке Пегуле в полуфинале турнира в Монреале 

Спортсменки провели на корте 2 часа и 30 минут. 
12 августа 2023 22:19
автор: Глеб Шевяков

Польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла пробиться в финал хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Монреале (Канада).

Отметим, что в полуфинальном матче 1-я ракетка мира потерпела поражение от представительницы США Джессики Пегулы со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 4:6.

29-летняя победительница шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 11 брейк-пойнтов из 19.

На счету Свёнтек – три эйса, четыре двойных ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 12.

Добавим, в финале канадского турнира Пегула может встретиться с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, если та окажется сильнее Елены Рыбакиной (Казахстан).

источник: «Советский спорт»
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