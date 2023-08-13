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Карацев не смог выйти в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати, уступив Хуслеру

Встреча длилась 1 час и 44 минуты.
13 августа 2023 03:33
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение в полуфинале квалификации турнира в Цинциннати.

Отметим, что 71-я ракетка мира проиграл швейцарцу Марку-Андреа Хуслеру со счётом 4:6, 4:6.

Карацев смог выполнить два эйса и допустил 10 двойных ошибок

Хуслер выполнил шесть подач навылет и допустил 11 двойных. Швейцарец оба раза реализовал брейк-пойнт.

В финале квалификации Хуслер встретится с победителем противостояния Джордан Томпсон (Австралия) — Александр Мюллер (Франция).

источник: «Советский спорт»
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