Карацев не смог выйти в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати, уступив Хуслеру

Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение в полуфинале квалификации турнира в Цинциннати.

Отметим, что 71-я ракетка мира проиграл швейцарцу Марку-Андреа Хуслеру со счётом 4:6, 4:6.

Карацев смог выполнить два эйса и допустил 10 двойных ошибок

Хуслер выполнил шесть подач навылет и допустил 11 двойных. Швейцарец оба раза реализовал брейк-пойнт.

В финале квалификации Хуслер встретится с победителем противостояния Джордан Томпсон (Австралия) — Александр Мюллер (Франция).