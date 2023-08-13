Полуфинал турнира в Монреале с участием россиянки Самсоновой перенесен

Матч между россиянкой Людмилой Самсоновой и Еленой Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира в Монреале перенесен из-за дождя.

Встреча должна была начаться около часа ночи по московскому времени, несколько раз откладывалась из-за дождя. После того, как погода так и не улучшилась, организаторы приняли решение перенести матч на следующий день.

Матч пройдёт в воскресенье и начнётся не ранее 18.00 по московскому времени. В этот же день победительница матча сыграет в финале турнира категории WTA-1000 с американкой Джессикой Пегулой.