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Полуфинал турнира в Монреале с участием россиянки Самсоновой перенесен

За выход в финал российская теннисистка сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
13 августа 2023 08:42
автор: Александр Евграфов

Матч между россиянкой Людмилой Самсоновой и Еленой Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира в Монреале перенесен из-за дождя.

Встреча должна была начаться около часа ночи по московскому времени, несколько раз откладывалась из-за дождя. После того, как погода так и не улучшилась, организаторы приняли решение перенести матч на следующий день.

Матч пройдёт в воскресенье и начнётся не ранее 18.00 по московскому времени. В этот же день победительница матча сыграет в финале турнира категории WTA-1000 с американкой Джессикой Пегулой.

источник: «Советский спорт»
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