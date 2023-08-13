Канадка пропустит турнир в Цинциннати из-за стрессовой травмы спины

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пропустит турнир категории WTA-1000 в американском Цинциннати.

23-летняя спортсменка сообщила, что у неё выявлен небольшой стрессовый перелом позвоночника.

«Во время матча в Вашингтоне я начала чувствовала боль в спине. Мне становилось всё хуже. В Монреале я сделала всё, что в моих силах, чтобы сыграть на высшем уровне. Медобследование показало, что у меня небольшой стрессовый перелом позвоночника. К сожалению, это значит, что я не приму участия в турнире в Цинциннати», — написала она в соцсети.

Андрееску, являющаяся чемпионкой US Open 2019 года, занимает 41-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).