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Россиянин Шевченко пробился в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати 

В финале квалификации 93-я ракетка мира одолел аргентинца Диего Шварцмана.
13 августа 2023 21:28
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Александр Шевченко одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом в финальном матче квалификационного этапа хардового турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США).

Отметим, встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:3. в пользу 22-летнего спортсмена. Общая продолжительность матча составила 1 час и 46 минут.

Победитель три раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

На счету аргентинского оппонента – два эйса, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 11.

Добавим, матчи основной сетки американского турнира состоятся с 13 по 20 августа.

источник: «Советский спорт»
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