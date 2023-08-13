Людмила Самсонова победила Рыбакину и вышла в финал турнира в Монреале 

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала финалисткой хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Монреале (Канада).

Отметим, на стадии 1/2 финала 24-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной со счётом 1:6, 6:1, 6:2.

Победительница восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

На счету 4-й ракетки мира – 11 эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Добавим, в финальном матче канадского турнира Самсонова сыграет против американской теннисистки Джессики Пегулы, которая ранее обыграла первую ракетку мира, полячку, Игу Свёнтек.