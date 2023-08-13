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Людмила Самсонова станет первой ракеткой России после победы над Рыбакиной в Монреале 

Сегодня, 13 августа, спортсменка пробилась в финал канадского турнира. 
13 августа 2023 22:55
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Людмила Самсонова займёт первую строчку в мировом рейтинге WTA среди соотечественниц благодаря победе над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Отметим, в воскресенье, 13 августа, 24-летняя спортсменка обыграла казашку в полуфинале соревнований со счётом 1:6, 6:1, 6:2.

Таким образом, Людмила вышла на 12-е место в рейтинге WTA и обошла свою соотечественницу Дарью Касаткину, которая с этого момента занимает 13-ю строчку.

Добавим, в финале турнира в Монреале Самсонова встретится с американской теннисисткой Джессикой Пегулой, которая в 1/2 финала оказалась сильнее первой ракетки мира, полячки, Иги Свёнтек.

источник: «Советский спорт»
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