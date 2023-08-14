Самсонова не смогла обыграть американку Пегулу в финале турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила американке Джессике Пегуле в финале турнира WTA-1000 в Монреале.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу представительницы США.

Джессика совершила четыре эйса, допустила две двойные и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.

Людмиле не удалось подать навылет. Самсонова шесть раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Добавим, что россиянка за несколько часов до финала провела перенесенный матч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.