Самсонова не смогла обыграть американку Пегулу в финале турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила американке Джессике Пегуле в финале турнира WTA-1000 в Монреале.
Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу представительницы США.
Джессика совершила четыре эйса, допустила две двойные и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.
Людмиле не удалось подать навылет. Самсонова шесть раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Добавим, что россиянка за несколько часов до финала провела перенесенный матч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
источник: «Советский спорт»