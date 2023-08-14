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Самсонова не смогла обыграть американку Пегулу в финале турнира в Монреале

Встреча длилась всего 55 минут.
Самсонова не смогла обыграть американку Пегулу в финале турнира в Монреале
14 августа 2023 08:11
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила американке Джессике Пегуле в финале турнира WTA-1000 в Монреале.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу представительницы США.

Джессика совершила четыре эйса, допустила две двойные и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.

Людмиле не удалось подать навылет. Самсонова шесть раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Добавим, что россиянка за несколько часов до финала провела перенесенный матч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

источник: «Советский спорт»
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