Людмила Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Возглавляет список польская спортсменка Ига Свентек. На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси. Тройку лучших замыкает Джессика Пегула, представляющая США.

Первой ракеткой России впервые в карьере стала Людмила Самсонова. Ранее она уступила Пегуле на турнире в Монреале и поднялась на 12-е место в рейтинге WTA, опередив Дарью Касаткину (13-я).

В топ-50 входят еще четыре россиянки: Вероника Кудерметова (16-я), Екатерина Александрова (21-я), Анастасия Потапова (27-я), Анна Блинкова (37-я).