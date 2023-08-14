Андрей Рублев опустился на одну строчку в рейтинге ATP

Сегодня, 14 августа, пресс-служба ATP опубликовала новую версию рейтинга в мужском одиночном разряде.

В тройке лидеров изменений нет. Первое место по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас. На второй строчке располагается серб Новак Джокович. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третье место.

Андрей Рублев, потерпевший поражение на турнире в Торонто уже во втором круге, потерял одну позицию и теперь занимает только восьмое место.

Карен Хачанов остаётся на 11-й строчке. Четвертая ракетка России Роман Сафиуллин опустился с 51-го на 63-е место. Аслану Карацеву удалось прибавить две позиции, и теперь он располагается на 69-й позиции.