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Андрей Рублев опустился на одну строчку в рейтинге ATP

Обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.
14 августа 2023 09:22
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 августа, пресс-служба ATP опубликовала новую версию рейтинга в мужском одиночном разряде.

В тройке лидеров изменений нет. Первое место по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас. На второй строчке располагается серб Новак Джокович. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третье место.

Андрей Рублев, потерпевший поражение на турнире в Торонто уже во втором круге, потерял одну позицию и теперь занимает только восьмое место.

Карен Хачанов остаётся на 11-й строчке. Четвертая ракетка России Роман Сафиуллин опустился с 51-го на 63-е место. Аслану Карацеву удалось прибавить две позиции, и теперь он располагается на 69-й позиции.

источник: ATP
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