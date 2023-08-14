ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тен Хаг: если Магуайр не уверен в себе, он должен покинуть «Манчестер Юнайтед»

Защитник выступает за «МЮ» с 2019 года.
14 августа 2023 10:51
автор: Виталий Овсянников

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», прокомментировал возможный уход из команды Гарри Магуайра.

«Если он недостаточно уверен в себе, чтобы пойти сражаться за команду, то он должен уйти», — цитирует тен Хага издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 30-летний английский защитник согласовал свой переход в лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» заплатят за переход Гарри Магуайра около 30 млн евро.

В прошлом сезоне англичанин провёл 31 матч в составе мерсисайдцев.

источник: Sky Sports
Андрей Рублев опустился на одну строчку в рейтинге ATP
Андрей Рублев опустился на одну строчку в рейтинге ATP
Обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.
14.08.2023 09:22
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Людмила Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России
Людмила Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России
В топ-50 мирового рейтинга входят еще пять представительниц РФ.
14.08.2023 08:22
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Самсонова не смогла обыграть американку Пегулу в финале турнира в Монреале
Самсонова не смогла обыграть американку Пегулу в финале турнира в Монреале
Встреча длилась всего 55 минут.
14.08.2023 08:11
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Людмила Самсонова станет первой ракеткой России после победы над Рыбакиной в Монреале 
Людмила Самсонова станет первой ракеткой России после победы над Рыбакиной в Монреале 
Сегодня, 13 августа, спортсменка пробилась в финал канадского турнира. 
13.08.2023 22:55
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Людмила Самсонова победила Рыбакину и вышла в финал турнира в Монреале 
Людмила Самсонова победила Рыбакину и вышла в финал турнира в Монреале 
Спортсменки провели на корте 1 час и 45 минут. 
13.08.2023 22:25
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Россиянин Шевченко пробился в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати 
Россиянин Шевченко пробился в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати 
В финале квалификации 93-я ракетка мира одолел аргентинца Диего Шварцмана.
13.08.2023 21:28
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Канадка пропустит турнир в Цинциннати из-за стрессовой травмы спины
41-я ракетка мира надеется восстановиться к Открытому чемпионату США.
13.08.2023 13:08
Теннис
автор: Александр Евграфов
Полуфинал турнира в Монреале с участием россиянки Самсоновой перенесён
За выход в финал российская теннисистка сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
13.08.2023 08:42
Теннис
автор: Александр Евграфов
Карацев не смог выйти в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати, уступив Хуслеру
Встреча длилась 1 час и 44 минуты.
13.08.2023 03:33
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.