Тен Хаг: если Магуайр не уверен в себе, он должен покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», прокомментировал возможный уход из команды Гарри Магуайра.

«Если он недостаточно уверен в себе, чтобы пойти сражаться за команду, то он должен уйти», — цитирует тен Хага издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 30-летний английский защитник согласовал свой переход в лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» заплатят за переход Гарри Магуайра около 30 млн евро.

В прошлом сезоне англичанин провёл 31 матч в составе мерсисайдцев.